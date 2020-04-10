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  3. D vitamini zırhını üzerinizden eksik etmeyin

D vitamini zırhını üzerinizden eksik etmeyin

D vitamini zırhını üzerinizden eksik etmeyin

Koronavirüs tehdidine karşı risk grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini, vazgeçilmez bir kalkan görevi görüyor. Ancak “Güneş ışığı vitamini” olarak da bilinen ve bağışıklığın korunmasında etkili bir rol oynayan D vitamini ihtiyacını karşılamak, güneş ışığından mahrum kaldığımız şu günlerde giderek zorlaşıyor. D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştiriyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besin olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirlere yönelmeleri tavsiye ediliyor. 


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