Covid-19 tanı ve tedavi sürecinde bilgisayarlı tomografi

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN



Bilgisayarlı tomografi (BT) tanı koyma sürecinde çok faydalı olmakla birlikte, tıp dünyası için henüz çok yeni olan bu hastalığın ilerleyen aşamalarında bazı hatalı kararlar verilmesine de yol açabilmekte. Bugün sizlere kendi deneyimlerimden ve meslektaşlarımla yaptığım istişarelerden yola çıkarak Covid-19’un radyoloji bulgularının seyri hakkındaki bazı düşüncelerimi aktarmak istiyorum.

Covid-19 şüphesiyle BT’si çekilen hastalarla ilgili bulgular hastalığın doğal seyri esnasında ilk iki haftada artıyor. Yaklaşık ilk dört gün olarak tanımlayabileceğimiz erken dönemde BT sonuçlarında akciğerde buzlu cam tabir ettiğimiz tutulumlar görülüyor. Bu bulgular 5 ila 10. günler arasında giderek artıyor, 10 ila 15. günler arasında da zirve yaptıktan sonra yavaş yavaş gerileme aşamasına geçiyor. Genel seyir bu şekilde ilerliyor.

Bu süreç içerisinde hastada Covid-19’la ilgili hiçbir semptom görülmeyebileceği gibi, bazı semptomlar hastalığın ilk veya orta aşamalarında görülebiliyor. Bu yüzden farklı dönemlerde çekilen BT’lerde farklı bulgular görülebiliyor. Burada esas vurgulanması gereken husus hastalığın normal seyrinde tomografik olarak önce ilerleme, sonra gerileme görüldüğü. İlk aşamada görülen ilerlemenin yanıltıcı olabileceği konusunda yaygın bir görüş oluşmuş durumda. Biz hekimler için bu noktada en önemli şey hastalığın klinik seyri. Hasta klinik anlamda rahatsa radyolojik ilerlemenin hastalığın normal seyri olduğunu söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili deneyimlerini ve görüşlerini benimle paylaşan meslektaşlarım yoğun bakımdaki bazı hastalarının oksijen satürasyonları düşükken ve çekilen akciğer filmlerinde hastalığın ilerlediğine dair bulgular varken, aynı hastaların klinik seyirlerinin gayet iyi olduğunu ve bu durumun kafa karışıklığı yarattığını ilettiler. Bu hastalardan entübe edilmeyenlerin, yani oksijenin dışarıdan mekanik olarak verilmesine gerek duyulmayanların satürasyonunun iyi durumda olduğu ve klinik seyrinde de iyileşme gözlendiği bana iletilen bilgiler arasında. Bu hastalarda hastalığın kısa süre içerisinde gerileme dönemine gireceği tahmin ediliyor.

Diğer bir klinikte görevli göz uzmanı meslektaşım klinik seyri iyi giden ve yapılan Covid-19 testi negatife döndüğü için taburcu edilmesi istenen bir hastanın akciğer tomografilerinde ilerleme görülmesine rağmen şu an evinde karantinada olduğunu ve durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Yani anlaşılacağı üzere, BT hastalığın genel seyriyle ilgili yanıltıcı olabilmekte. Peki o halde hastalığın seyrinde ne zaman bir ilerleme var diyeceğiz? Eğer bulgular akciğerin üst loblarına doğru ilerliyorsa, plevral effüzyon gözlemleniyorsa, yani akciğer zarları arasında sıvı birikimi varsa, ayrıca hasta klinik olarak da kötüye gidiyorsa, bunlar gerçek bir ilerleme olarak yorumlanabilir.

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak hastalara Covid-19’un ilerleyen aşamalarında takip tomografisi yapmaya gerek olmadığı öne sürülebilir. Yukarıda bahsettiğim bulgular ve klinik seyirde bir kötüye gidiş olmadığı sürece BT uygulamak hem hastayı gereksiz bir şekilde radyasyona maruz bırakır hem de tomografi bulgularında görülecek yanıltıcı ilerleme gerçek bir ilerleme olarak yorumlanabilir. Bunun bir sonucu olarak da daha agresif tedavilere, hatta belki de gereksiz bir entübasyona başvurulabilir. Bu noktada entübasyonun normal hastalarda dahi yüzde 10 oranında ölüm riskinin olduğunu önemle hatırlatmak istiyorum. Covid-19 hastalarında da klinik seyir iyiyken BT bulgularında ilerleme görüldüğü için entübe edilen hastaların kaybedildiğine dair bilgiler bulunmakta. Bu nedenle özellikle radyoloji uzmanı meslektaşlarımın tavsiyesi, hastanın satürasyonu yüzde 85’lere kadar düşse bile, eğer hasta iyi bir klinik seyir sergiliyorsa ve bir hafta kendi solunumuyla idare edebilecek durumdaysa entübasyona başvurmamak. Bu şekilde ölüm oranlarının azaltılabileceği konusunda yorumlar olduğunun altını çizmekte fayda görüyorum.