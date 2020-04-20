Covid-19 beyin sağlığını da etkiliyor

Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı ve Türk Nöroşirürji Derneği Üyesi Prof. Dr. Ersin Erdoğan, virüslerin, mantarların ya da diğer nadir görülen mikroorganizmaların beyin enfeksiyonlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ersin Erdoğan konu hakkında şöyle konuştu: “Burada dramatik olan bir uçuk olarak geçirdiğimiz HSV virüsü ya da yıllar önce karşılaştığımız bir tüberküloz etkeni yıllar sonra yaşlılığın ve geçirdiğimiz bağışıklık sistemimizi etkileyen yıkıcı bir hastalığın etkisi ile hayatımızı etkileyecek bir beyin enfeksiyonu olarak tekrar canlanabilir. İmmunsupresyon dediğimiz bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlar özellikle ensefalitler (beyin iltihabı) başta olmak üzere santral sinir sitemi enfeksiyonları için risk faktörüdür. COVID-19 virüsünde de kişinin bağışıklık sistemi çok etken rol oynuyor.” Prof. Dr. Ersin Erdoğan, “Tedbiri elden bırakmayalım ve mümkün olduğunca endişe ve stresten uzak durulım” önerisinde bulundu.