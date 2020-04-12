Coşkun Sabah: 3 ay yetecek param kaldı

Coşkun Sabah, koronavirüs nedeniyle konserleri ertelenince kendisi için maddi krizin kapıda olduğunu ifade etti. İstanbul’un yanı sıra birçok şehirde gayrimenkulleri bulunan Coşkun Sabah, 23 gündür karantinada olduğunu anlattı. Yatırımlarının yanı sıra sahne alarak da kazancına kazanç eklemeye devam eden Sabah, artık bambaşka bir hayatı olduğunu anlattı. 67 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı gelen ünlü şarkıcı, katıldığı 2. Sayfa programında konuştu. Sanatçı, “Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT SIKINTI GETİRDİ



Coşkun Sabah, para sıkıntısı çekmesinin en büyük nedenlerinden birinin de boşanması olduğunu anlattı. Geçen sene Ceyda Okay'dan boşanırken eşine 4 daire, 1 dükkan ve 2.2 milyon TL tazminat veren ünlü isim, “Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim" diye konuştu.