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  3. Çorapla 60 bin lira çaldılar

Çorapla 60 bin lira çaldılar

Çorapla 60 bin lira çaldılar

Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirerek hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasını hesaba katmadılar. 7 ayrı evden 60 bin liralık altın çalan üç kız yakalandı.

SONER KAN 

Adana’da 7 ayrı evden 60 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 17 yaşındaki D.Ç. ile 15 yaşındaki ikiz kız kardeşler F.K. ve G.K., yeni bir hedef ararken yakalandı. Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takan zanlılardan D.Ç. ve F.K.’nın, 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adana, Mersin, Bolu, Antalya ve Ankara’da çok sayıda hırsızlığa karışan F.K.’nın 31, D.Ç.’nin 8, G.K.’nın da 4 ayrı suç kaydı çıktı. 


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