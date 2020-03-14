Çöpü güzelleştiren adam

ÇOBANLIK YAPARKEN YETENEĞİNİ KEŞFETTİ

İzmit'te yaşayan ilkokul mezunu Selami Gündoğdu, çocukken okuduğu çizgi romanlardaki karakterlere duyduğu hayranlığı kağıda dökmeye başladı.

Gençlik yıllarında çobanlık yaparken dağda bayırda ağaç dallarına çizimler yapan 54 yaşındaki Gündoğdu, 2008 yılında İzmit Belediyesi'nde temizlik işçisi oldu.

GÖRENLER ÇİZİMLERE HAYRAN KALIYOR

Çizim yeteneğiyle usta ressamları aratmayan Gündoğdu bu kez çöp kovasından, süpürgesinin sapına kadar bütün malzemelerine çizimler yapmaya başladı.

Görenleri kendine hayran bırakan işçi, "İlk önce ekmek yediğim işe önem veriyorum. İstirahat saatlerinde yazıp, çiziyorum" dedi.