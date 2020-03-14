Çöpü güzelleştiren adam
İzmit'te temizlik işçisi Selami Gündoğdu, çöp kovasına, süpürgesinin sapına ve yanında taşıdığı defterine çizgi roman karakterlerini çiziyor. 'Gringo Selo' lakaplı işçi 'sanatımla işimi birleştirdim' diyor.
ÇOBANLIK YAPARKEN YETENEĞİNİ KEŞFETTİ
İzmit'te yaşayan ilkokul mezunu Selami Gündoğdu, çocukken okuduğu çizgi romanlardaki karakterlere duyduğu hayranlığı kağıda dökmeye başladı.
Gençlik yıllarında çobanlık yaparken dağda bayırda ağaç dallarına çizimler yapan 54 yaşındaki Gündoğdu, 2008 yılında İzmit Belediyesi'nde temizlik işçisi oldu.
GÖRENLER ÇİZİMLERE HAYRAN KALIYOR
Çizim yeteneğiyle usta ressamları aratmayan Gündoğdu bu kez çöp kovasından, süpürgesinin sapına kadar bütün malzemelerine çizimler yapmaya başladı.
Görenleri kendine hayran bırakan işçi, "İlk önce ekmek yediğim işe önem veriyorum. İstirahat saatlerinde yazıp, çiziyorum" dedi.