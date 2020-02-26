Çölyağın çözümü glütensiz hayat

Ailesinde çölyak hastalığı bulunan kişilerde görülme ihtimali çok daha yüksektir ve genetik bir mirastır. Glutene düşman bir hastalık olan çölyak hastalığının tedavisinin sıkı bir glüten diyetiyle mümkün olduğunu belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Çölyak hastalığıyla mücadele edebilmek için öncelikle yaşam tarzınızda değişikliğe gitmeniz gerekir. Bu anlamda söyleyebiliriz ki tek tedavi yöntemi ‘glütensiz’ sıkı bir diyettir” diye uyardı.