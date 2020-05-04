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  3. Çocuklar kendilerini güvende hissetmeli

Çocuklar kendilerini güvende hissetmeli

Çocuklar kendilerini güvende hissetmeli

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor.

Çocuklar yaşananları anlamadıkları için daha çok korkup kaygı duyuyor. Bu noktada çocukları yanlış bilgiden uzak tutarak zihinlerinin karışmaması gerektiğine dikkat çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Bilinmeyen düşman daha çok korku verir. Dolayısıyla çocuğunuzun virüsü tanımasına yardımcı olun. Bu noktada çocuk daha önce hiç yaşamadığı bir durum söz konusu olduğundan korkacaktır. Onun her zaman yanında olduğunuzu gerekli önlem ve tedbirleri aldığınızı ve güvende olduğunu hissettirmelisiniz” dedi.


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