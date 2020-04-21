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  3. Cilt hastalıklarına hercai menekşe

Cilt hastalıklarına hercai menekşe

Cilt hastalıklarına hercai menekşe

Deriotu ve egzama otu olarak da bilinen menekşe çiçeğiyle hazırlanan kür ve çay, egzama, sivilce ve çıbanlara çare oluyor.

Hercai menekşe ile hazırlanan çay kanın temizlenmesine yardımcı olur. Çıbanları geçirmede faydalıdır. Saçlardaki kepek problemlerine karşı bu şifalı bitkinin suyu saçlara sürülürse faydalı olabilmektedir. Mikrop öldürücü etkisiyle de ezilerek yaraların üzerine sarılabilir. Astım, yüksek ateş, öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara karşı da yarar sağlar. Akciğer hastalıklarına karşı, balgam ve idrar söktürücü olarak da kullanılabilir. Uykusuzluğa çare olur. Ateş düşürmek için 100 gr. kuru yaprak bir litre suda kaynatılır, bir gün bekletilir. Ertesi gün 3 saatte 1 fincan olarak içilir. Öksürükte kullanmak için bir çay kaşığı bal da eklenebilir. Balgam söktürücü olarak 10 gr. taze bitkiden bir litre suda kaynatılıp yemek aralarında birer çay bardağı içilir. 


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