Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu koronavirüse yakalandı! 'Zor günler yaşıyoruz'

Şarkıcı Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu koronaya yakalandılar. Özlem Karputlu, engelli bir oğullarının olduğunu ve bu nedenle de zor günler yaşadıklarını söyledi. 2 çocuk sahibi anne, "Ben bu süreçte çocuğumu kime bırakacağım? Çocuğumu tanımayan biri ona bakamaz. Ben şu şartlarda zor nefes alıyorken hasta çocuğum ne yapar? Engelli bireyler için bir şey yapılmıyor. Sıraç bizimle kalıyor. Benim imkanım olduğu için odalara dağıldık ama diğer aileler için çok zor. Keşke dışarıda kağıt toplasaydım da oğlum böyle olmasaydı" dedi.

