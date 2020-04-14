'Cildin ihtiyacına göre bakım yapmalıyız'

Estetik ve Güzellik Uzmanı Aylin Çetinkaya, cilt bakımı ürün ve tedavi yöntemlerini uygulamadan önce kişilerin, cilt tiplerini belirlemesi ve cildinin ihtiyacına yönelik ürün ve uygulamaları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

ONARICI MASKELER ÖNEMLİ



“Bugünlerde kendimize ve cildimize hiç ayırmadığımız kadar zaman ayırabiliriz” diyen Estetik ve Güzellik Uzmanı Aylin Çetinkaya “Hayatın koşturması zaman ayıramadığımız cilt bakım uygulamalarını evde yapmak, cildimizi dinlendirmek ve ihtiyacı olan onarıcı ya da gençleştirici bakımları yapmak için uygun zaman. Ancak bunları yaparken cilt tipimizi bilmeli ve ona göre ürünler kullanmalıyız. Yoksa istediğimiz sonuçları alamayız” dedi.