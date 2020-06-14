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  3. Çiğ sebzelere tuz atmayın!
14 Haziran 2020 Pazar 19:00 | Son Güncelleme:

Çiğ sebzelere tuz atmayın!

Çiğ sebzelere tuz atmayın!

Pandemi döneminde evde geçirilen süreçte yapılan zincirleme hatalar fazla kilolara davetiye çıkardı.

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, yoğun stres nedeniyle birçok kişinin gecesinin gündüzüne karıştığını, uyku düzenlerinin bozulduğunu, hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi sonucunda ödem, bağırsak tembelliği, kabızlık problemlerinin daha sık görülmeye başlandığını belirtti. Artık toparlanma ve mutfaktan biraz olsun uzaklaşma zamanının geldiğini ifade eden Diyetisyen Duygu Yıldırım, lif alımının bağırsak sağlığı için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak “Öğünlerinizde tam tahıllı ekmek ve makarna gibi lifli besinlere doğru miktarlarda yer vermelisiniz. Sebze ve meyve tüketiminizi artırmalısınız, yeterli gelmediğini düşündüğünüzde size uygun probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemlisi, tuz tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz” diye konuştu.

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