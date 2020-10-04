Çiçek Adası'nın Crusoe ailesi

Balıkesir Ayvalık’ta zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası, farklı bir yaşam hikayesine ev sahipliği yapıyor. Adaya 17 yıl önce yerleşen Hüseyin (79) ve Ayşe (76) Afacan çifti, doğal bir yaşam sürüyor.

YERLİ ROBİNSONLAR DENİLİYOR

Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, ana karaya 600 metre mesafede modern yaşamdan uzak Çiçek Adası’nda, Rumlar zamanından kalan taş yapılardan birinde kalıyor. Kendilerine yetecek kadar tarım ürünü yetiştirip, hayvanlarına bakıyor.



IŞIKLARI RÜZGAR GÜLÜNDEN

Adada yiyecekleri kadar bakla, patlıcan, domates, biber, maydanoz, nane ürettiklerini söyleyen Ayşe Afacan, ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç günde bir tekneyle Ayvalık’a gidip geliyor. Kış şartlarının kendilerini zorladığını anlatan Ayşe Afacan, "Afetin önünde durulmuyor. Son dolu yağışı bizi de etkiledi. Rüzgar gülünden ışıklandırmayı sağlarken, güneş panelinden de elektriğimizi karşılıyoruz. Televizyon, radyo ve cep telefonlarını şarj ediyoruz. Buzdolabı çalışmıyor" dedi.



Ada’yı Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilmişti

Çiçek Adası’nı Hülya Avşar’ın satın aldığı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Zaman zaman adanın satış konusunun, sahiplerinin bile haberi olmadan bazı emlakçılar tarafından gündeme geldiğini dile getiren Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Bu ada satılık değil” dedi.

