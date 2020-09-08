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  3. Ceza kestiren evlilik teklifi
08 Eylül 2020 Salı 21:17 | Son Güncelleme:

Ceza kestiren evlilik teklifi

Ceza kestiren evlilik teklifi

İlginç olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşandı.

Doğan Yücel isimli genç, kız arkadaşı İpek N.'ye değişik bir evlilik teklifinde bulunmak istedi. Arkadaşlarını bir araya toplayıp meşaleler yakan genç, “Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin” yazılı pankart ile cep telefonundan görüntülü olarak aradığı İpek N.’ye evlenmeyi teklif etti. “Evet’ cevabını aldığı an yanına polislerin yaklaştığını fark eden Yücel ilk başta duruma anlam veremedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekip, damat adayına maske takmadığı için ‘sosyal mesafe’ kurallarına aykırı davranmaktan 900 lira ceza kesti.

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