Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ı sosyal medyadan ti'ye aldı: Şarkı yazmazsa ne yapacağız!

Şarkıcı Ceylan Ertem, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Ertem, 30 yılda tam 900 şarkıya imza atan Serdar Ortaç’ın “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki, gururlanıyorum. Bazen ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkıları?’ diye düşünüyorum” sözlerini sosyal medyadan ti’ye aldı. Ceylan Ertem, ünlü popçunun bu demecine karşılık “Kara kara düşünüyoruz” mesajını yazarak kendince dalga geçti. Ortaç’ın fanları ise Ertem’i eleştiri yağmuruna tuttu. Fanlar, “Eleştirmek için önce üretmek gerekir” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Ertem, “Bence de bu cümleyi üretmeyenlere iletirseniz bir yere varabilir” açıklamasını yaptı.