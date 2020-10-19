Çetin Altay: SMA hastası çocukları kurtaralım

Cihangir’de görüntülenen Altay, SMA hastası çocukların yaşadığı sağlık sorununa dikkat çekerek, yardım eli uzatılması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından sık sık bu konuya dikkat çeken Altay, “Bu çocuklar 5 tane cihazla yaşıyor. Çok zamanları da yok. Yurtdışında açılan yardım kampanyaları var ama 15 saatlik yola götürmek sıkıntılı’’ dedi.