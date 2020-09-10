Cemaate babalık dersi

KALABALIK OLMASINI İSTEDİ



İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren, okullarda aile, anne ve baba eğitimleri için seminerler verirken, katılımcıların sadece kadınlardan oluşması üzerine babalara da ulaşmanın yolunu aradı. Eren, "Babalar çocuk eğitiminde yardımcı değil, eşittir" diyerek camilerin kalabalık olduğu cuma vakitlerinde babalara yönelik eğitim vermek istedi.

MİHRABA ÇIKARAK KONUŞUYOR



Müftülüğün, camilerde konuşma yapabilmesi için ilahiyat fakültesi mezun olması gerektiğini söylemesi üzerine bu bölümü de okuyan Eren, aralıklarla 4 yıldır İstanbul'daki camilerde cuma vakitlerinde cemaate çocuk gelişimi üzerine sesleniyor. Mihraba çıkarak yaptığı konuşmanın erkekler tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Eren, 2010'dan beri sürdürdüğü bu eğitim çalışmasıyla yaklaşık 550 bin babaya ulaştı.

HER CUMA FARKLI BİR CAMİDE KONUŞMA YAPIYOR



Kovid-19 salgınının başlamasıyla ara verdiği eğitimlerine Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde tekrar başlayan Hilmi Eren, her cuma kenttin farklı yerlerindeki merkez camilerinde cemaatle buluşacak. Eren, "Konuşmamın içerisinde pedagojik, bilimsel tavsiyeler oluyor. Cami adabına uygun bir ifadeyle ailenin, babalığın ailedeki yeri ve önemi, çocuk eğitiminde babanın konumu, nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaşıyorum" dedi.