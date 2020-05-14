Çayı çikolatayla tatlandırın

Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının az da olsa düzenli çikolata yiyen insanların, ortalama 1 yıl daha fazla yaşadıklarını iddia ettiklerini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz “Çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonini, keyif ve enerji veren feniletilamin ile endorfini de aktive etmektedir. Bu nedenle, çikolatanın zihni sakinleştirmenin yanı sıra, mutluluk verici etkileri de vardır. Tek olumsuz nokta, çikolata ile birlikte vücuda fazladan kalori alınmasıdır. Kilo problemi olanların ve şeker hastalarının bu konuda dikkatli olmaları gerekir” diyor.