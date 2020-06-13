Camilerde steril dönem

Gün ışığında kendi kendini temizleyebilen, antibakteriyel ve antiviral özellikteki kumaştan üretilen seccadelere yurtiçinden ve yurtdışından yoğun talep geldi. Tanesi 10 ile 2 bin lira arasında değişen kuka tesbihler de antivüris özelliğinden dolayı talep patlaması yaşadı.

Osmanlı döneminde rivayete göre hekimlerin ameliyatlara girmeden önce kuka tespih çektiği ifade ediliyor.