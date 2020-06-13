13 Haziran 2020 Cumartesi 00:13 | Son Güncelleme:
Camilerde steril dönem
Denizli'de bir tekstil firması antibakteriyel özellik taşıyan nano kompozit malzemelerle geliştirdiği kumaştan seccade üretti.
Gün ışığında kendi kendini temizleyebilen, antibakteriyel ve antiviral özellikteki kumaştan üretilen seccadelere yurtiçinden ve yurtdışından yoğun talep geldi. Tanesi 10 ile 2 bin lira arasında değişen kuka tesbihler de antivüris özelliğinden dolayı talep patlaması yaşadı.
Osmanlı döneminde rivayete göre hekimlerin ameliyatlara girmeden önce kuka tespih çektiği ifade ediliyor.