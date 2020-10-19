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19 Ekim 2020 Pazartesi 23:42 | Son Güncelleme:

Çam fıstığının kilosu tam 800 lira

Çam fıstığının kilosu tam 800 lira

Ölümü göze alarak çıktıkları ağaçlarından topluyorlar

Çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili Bursa’nın Gemlik İlçesi Narlı Köyü ve Yalova’nın Armutlu İlçesi Fıstıklı Köyü arasındaki ormanlarda hasat başladı. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına tırmanarak ölümü göze alıyor, fıstıkları ağaçtan düşürüyor. Düşen kozalakları uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara dolduruyorlar. Fıstık kozalaklarının kilosu 6 lira 50 kuruştan satılıyor. Fabrikada işlemden geçen kozalaktan ayrılan çam fıstıkları ise tezgahta kilosu 800 liradan alıcı buluyor. 

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