Çalıkuşu Tuğba minik yüreklere dokunuyor

Muş merkeze bağlı Nadaslık Köyü’nde 5 yıl önce göreve başladığında okulun müdür odasını çocukların kullanımına açarak dikkat çeken sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, sonrasında "Köy çocukları oynayarak öğreniyor" etkinliği düzenledi. Bu proje kapsamında köy köy gezerek, öğrencilere zeka oyunları öğretti. 35 yaşındaki Harmankaya bu kez de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören çocuklar için harekete geçti.

VELİLERLE DE İLETİŞİM HALİNDE



Muhtardan, imama, çobandan veliye kadar herkesle görüşüp dertleriyle ilgilenen ve çevresinde ‘Çalıkuşu’ diye tanınan Tuğba Harmankaya, en ücra köylere bile giderek çocuklara okuma atölyesi kuruyor. Harmankaya, köyleri dolaşarak düzenlediği etkileşimli okuma atölyeleriyle hem öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor hem de öğrencilerin pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçiyor.

Muş’ta 20 köye giderek sosyal mesafe kurallarına uygun atölyeler oluşturan Tuğba Harmankaya, düzenlediği etkinliklerle okuldan uzak kaldıkları için üzülen öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Son olarak Varto ilçesine bağlı Tepe Köyü'ne giden Harmankaya, öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

Tuğba Harmankaya, Nadaslık Köyü'nde üç yıl önce müdür odasını öğrencilerin kullanımına açarak takdir toplamıştı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okuma atölyesi yapan öğretmenin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Selçuk, paylaşımında, "Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare. Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz. İyi ki varsınız." ifadesine yer verdi.