Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den oğulları Karan'a birinci yaş hediyesi 10 bin TL'lik araba

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 13 Nisan’da birinci yaşına girecek olan oğulları Karan’ın doğum günü heyecanını yaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle Karan’a yeni yaş partisi yapmayarak aile fertleriyle internet aracılığıyla buluşacak olan Özçivit çifti, arabaya ilgisi olan oğulları için kesenin ağzına açtı. İkili, Mercedes markasının 10 bin TL değerindeki akülü aracını satın aldı. Bebekler için özel üretim olan arabayla çocuklarının zaman geçirmesini sağlayan ünlü çift, Karan'ın arabalara ilgi duyduğu için bu hediyeyi aldıklarını söyledi. Salgın nedeniyle evde oturan ikili, ziyaretçi de kabul etmiyor.