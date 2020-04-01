Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7004
  • 7,3276
  • 342.729
  • 89085.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den oğulları Karan'a birinci yaş hediyesi 10 bin TL'lik araba

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den oğulları Karan'a birinci yaş hediyesi 10 bin TL'lik araba

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den oğulları Karan'a birinci yaş hediyesi 10 bin TL'lik araba

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oyuncak arabalara düşkün olan oğulları Karan'a birinci yaş günü hediyesi olarak 10 bin TL değerinde akülü araba aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 13 Nisan’da birinci yaşına girecek olan oğulları Karan’ın doğum günü heyecanını yaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle Karan’a yeni yaş partisi yapmayarak aile fertleriyle internet aracılığıyla buluşacak olan Özçivit çifti, arabaya ilgisi olan oğulları için kesenin ağzına açtı. İkili, Mercedes markasının 10 bin TL değerindeki akülü aracını satın aldı. Bebekler için özel üretim olan arabayla çocuklarının zaman geçirmesini sağlayan ünlü çift, Karan'ın arabalara ilgi duyduğu için bu hediyeyi aldıklarını söyledi. Salgın nedeniyle evde oturan ikili, ziyaretçi de kabul etmiyor.


Bakan Albayrak'tan işverene ve işini kaybeden vatandaşlara videolu mesaj!

Bakan Albayrak'tan işverene ve işini kaybeden vatandaşlara videolu mesaj!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ajda Pekkan'dan lüks villasında korona harekatı

Sultan II.Abdülhamid 126 yıl önce kurdu... Koronavirüs aşısında önemli adım!