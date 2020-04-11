Burak Akkul: 21 gün uyutularak bu hastalığı yendim'

Eşiyle birlikte mücadele ettiği korona virüsünü yenmenin mutluluğunu yaşayan Akkul, hastalıktan uyutulma (entübe) yöntemiyle kurtulduğunu söyledi . Akkul, “Biz geldiğimizde Türkiye’de altıncı vaka açıklanmıştı. Ateş 42’ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Uyutulma yöntemiyle hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye’de. 21 gün uyutuldum. Gerçek dünyaya geçiş zor, hâlâ becerebilmiş değilim” dedi. Akkul, hem eşi Seda'nın hem de kendisinin çift negatif raporu aldıklarını da sözlerine ekledi.