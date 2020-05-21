Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 21 Mayıs 2020?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 21 Mayıs 2020?" sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 24 Nisan'da başladı. Mayıs ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde kaçıncı orucu tuttuğumuz merak ediliyor. Bayram arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü Ramazan ayının son orucu tutuluyor...

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 21 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 28 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 28. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 2 gün kaldı.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor. Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.

Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN

26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN

DİYANET RAMAZAN TAKVİMİ