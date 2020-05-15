Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 15 Mayıs 2020? Orucun kaçıncı günü?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 15 Mayıs 2020 ? sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuz ve Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldığı merak ediliyor. Ramazan ayı bu sene 24 Nisan'da başlamıştı. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ayda diğer ibadetler daha bir özenle yerine getiriliyor. Kuran okumaları yapılıyor, teravih namazları kılınıyor. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuz ile ilgili bilgiler Diyanet'in takviminde görülebiliyor.

15 MAYIS 2020 BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 15 Mayıs 2020 Cuma günü, Hicri takvimde 22 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 22. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 8 gün kaldı. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor.

ORUCUN RUH SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

Orucun, insanın ruh sağlığına ve mânevî hayatına verdiği bâzı faydaları şöylece sıralayabiliriz:

* Oruç, insan için maddî bir perhiz olduğu kadar mânevî bir perhizdir de... Çünkü insan nefsi, yeme, içme konusunda dilediği şekilde hareket ettikçe, kişinin beden sağlığına zarar verdiği gibi helâl-haram demeyip rastgelen şey'e saldırmak ve bulduğunu yutmakla da mânevî hayatını zehirler, ruh sağlığını tehlikeye düşürür. Artık kalb ve ruhun emrettiklerini yapmak, gösterdiği yolda gitmek, o nefse zor gelir. İnsanı kendi istediği, canının çektiği istikamete doğru sürükleyip götürmeye başlar.

İşte Ramazan-ı şerîf'te oruç vasıtasıyla, nefis, bir nevi perhiz ve riyazete alışır ve emir dinlemeyi öğrenir. İlâhî emre boyun eğerek helâl işleri bile terk ettiğinden, haramlardan çekinmek hususunda da tam bir meleke ve kabiliyet kazanır. Böylelikle bedenî olduğu kadar mânevî ve ruhî sıhhat ve âfiyete de kavuşur.

* İnsan midesi, vücuttaki bütün duygu ve cihazlarla alâkalı bir şekilde yaratılmıştır. Âdeta mide büyük bir fabrika, vücuttaki bütün duygu ve cihazlar da o fabrikanın hademesi, işçisi, yardımcısı hükmündedir. Bu mide fabrikası, bütün sene boyunca hiç tatil ettirilmeden çalıştırılırsa, nefis, mideye yardımcı durumunda olan bütün duygu ve cihazları, devamlı mide ile meşgul ettirir; onların kendilerine mahsus ibâdetlerini ve ulvî vazifelerini insana unutturur. İnsanoğlu sanki dünyaya sadece yiyip içmek için gelmiş gibi, kalbi, ruhu, aklı, fikri ve sair bütün duyguları ile midenin ihtiyacını te'min, rızkını bulmak için seferber olur. Bütün duygularıyla midesini düşünür hâle gelmesi ise, insanı mânen alçaltır, hayvancasına bir hayatın sâhibi kılar.

İşte Ramazan-ı şerîf orucuyla, her müslüman, bu dünyadaki vazifesinin, sırf mideyi beslemek onun ihtiyaçlarını te'min etmek olmadığını anlar. Her bir duygu ve cihazını, kendine mahsus ibâdet ve ulvî vazifelerinde istihdam eder. Bu sebeble, Ramazan-ı şerîf'te mü'minler, derecelerine göre, ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sevinçlere mazhar olurlar. Kalb ve ruh, akıl ve sır gibi lâtifeler, o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakki ve tefeyyüzde bulunur. Midenin ağlamasına bedel, sair duygular mâsumâne gülerler…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN

26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN

DİYANET RAMAZAN TAKVİMİ