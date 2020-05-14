Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 14 Mayıs 2020 bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan takvimi

Bin aydan daha hayırlı ay olan Ramazan ayı devam ediyor. 14 Mayıs 2020 Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? gündemde merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bugün orucun kaçıncı gününde olduğumuz ve bayrama kaç gün kaldığı merak ediliyor. Hicri takvimde 1 Ramazan 1441 tarihi, 24 Nisan'a denk gelmiş ve bu tarihte ilk oruç tutulmuştu. 14 Mayıs'ın Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ? (14 MAYIS 2020)

Bugün 14 Mayıs 2020 Perşemve günü, Hicri takvimde 21 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 21. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 9 gün kaldı. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor.

RAMAZAN DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

DİYANET RAMAZAN TAKVİMİ 2020