Bugün burçları neler bekliyor? 8 Mayıs 2020 günlük burç yorumları: Koç yeni bir gönül macerasına yelken açabilir, İkizler sevdiği kişinin desteğiyle yükselişe geçiyor
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Mayıs 2020 Cuma günlük burç yorumları: Koç yeni bir gönül macerasına yelken açabilir, Başak herkese mavi boncuk dağıtmaktan vazgeçecek, Aslan parlak bir döneme adım atmış bulunmakta, İkizler sevdiği kişinin desteğiyle yükselişe geçiyor
KOÇ
Kısa bir yol yapacaksınız. Gideceğiniz yerde ilginç kimseleri tanıyacaksınız. Para konusunda şu sıralar çok kısmetlisiniz. Yalnız para ile ilgili fırsatları anında ve yerinde değerlendirmelisiniz. Seviyor ve seviliyorsanız birlikte yeni bir çevreye gireceksiniz. Her konuda anlaşma var.
BOĞA
Sevdiğiniz insanın uçarılılıkları sizi hayli üzecek. Özel hayatınızdaki karmaşayı atlatabilmek için enerjinizi işinizde yoğunlaştırın. Zira işlerinize şu sıralar çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını en kısa zamanda alacaksınız. Bugün radikal kararlar alabilirsiniz.
İKİZLER
Havailiğiniz başınıza iş açıyor. Çevrenizde yanlış anlaşılıyorsunuz. İş hayatınızın ve dostlarınızın güvenini sarsıyorsunuz. Bundan bir an önce vazgeçin. Yoksa en çok zararı siz görürsünüz. Biraz gayretle büyük bir başarı kazanmanız olası. Çevrenizde sizi çekemeyenler var. Onlara fırsat vermeyin.
YENGEÇ
Yukarı sıçramak gibi bir isteğiniz varsa arzu ettiğiniz pozisyona gelmekle kalmayacak, aynı zamanda hedeflerinizi de birbir ele geçirmiş olacaksınız. Dizginler sizin elinizde. Aşk hayatınızda fırtınalar esse bile yaşamın diğer alanlarında karşınıza çıkan fırsatlar kendinizi bir anlamda iyi hissetmenize yarayacak.
ASLAN
Parlak bir dönem başladı ama siz yine memnun değilsiniz. Çünkü yapınızda hiçbir zaman olanla yetinmemek gibi bir dürtü var. Bu nedenle var olan şeylerin tadını çıkaramıyorsunuz. Elinizden küçük mutluluklar kaçıyor. İşleriniz, arladaşlarınız ve hobilerinize ayırdığınız zamanın bir bölümünü de sevgilinize ayırın.
BAŞAK
Herkese mavi boncuk veriyorsunuz. Çapkınlıktan vazgeçip daha kalıcı ilişkilere yönelmelisiniz. Her an çok iyi anlaşabileceğiniz bir kişiye rastlayabilirsiniz. Hatta yeni bir yaşam kurabilirsiniz. Uzun seyahatlere çıkmayı ne zamandır düşünüyordunuz. Bunun için bir olanak karşınıza çıkacak.
TERAZİ
Şans oyunlarına fazla güvenmeyin. Para konusunda tutumlu olmalısınız. Sonra sıkıntıyı siz çekersiniz. Dış görünüşünüzü şu günlerde epey ihmal ediyorsunuz. Nerede o eski bakımlı haliniz? Çevrenizdekiler buna çok şaşırıyorlar. Kendinize çeki düzen verin ve işinize gereken ilgiyi gösterin.
AKREP
Daha çok sosyal ilişkilerle ilgili konularla bu sıralar uğraşacaksınız. Hareketleriniz ve sözlerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda heyecanlarınızı ve duygularınızı bastırmakta zorlanacaksınız. Yalnızsanız bir ilişki isteyip istemediğinize artık karar verin.
YAY
Duygusal hayatınızla iş hayatınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Dedikodular yüzünden özel hayatınızda birtakım fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İşinizle ilgili karar verirken iş arkadaşlarınız konusunda oldukça dikkatli davranmanız gerekiyor. İşlerinize önem verdiğiniz kadar beraber olduğunuz kişiyi de düşünmelisiniz.
OĞLAK
Uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğünüz proje ve planlarınızı şu günlerde tatbikata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Zira her an insanın eline böyle önemli şanslar geçmez. Hayatınızı biraz renklendirin. Arkadaş ortamlarına katılın. İş ve aşk birarada yürümez demeyin.
KOVA
Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Bu bencilliğe bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Etrafınızdakileri, sizi seven insanları bu şekilde üzmeye hiç hakkınız yok. Şu sıralar iş yerinde birtakım problemler yaşayabilirsiniz.
BALIK
Hayatınızda her şey olmasını istediğiniz gibi gelişiyor. Iş hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Sevinçli bir haber alacaksınız. Çok disiplinli bir çalışma dönemine giriyorsunuz. Hayatınızı renklendirin. Hayat sadece iş değildir. Arkadaş ortamlarına katılın. Yeni kişilerle tanışın. Katı kurallarınızı yumuşatın.