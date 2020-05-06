Bugün burçları neler bekliyor? 7 Mayıs 2020 günlük burç yorumları: Yay gizemli işler çevirmekten vazgeçmesi gerekiyor, Kova yapay gündemden kurtulup gerçekçilik kazanacak

KOÇ

Bazı hobi veya ilgi alanlarınızı paraya çevirebilir veya bu yolla bir şekilde kar elde edebilirsiniz. Yeteneklerinize ve yapmaktan hoşlandığınız şeylere yatırım yapın. İçinde bulunduğunuz topluluğun ihtiyaçlarını gözlemleyerek, taleplere uygun sunumlar yapıp gelir elde edebilirsiniz.

BOĞA

Yaşadığınız yerde veya işleri halletme biçiminizde fark yaratabilecek mücadeleci bir ortam söz konusu olabilir. Sizi mutlu kılacak veya ihtiyaçlarınızı karşılamaya hizmet edecek şeylere odaklanmalısınız. Değişen tutumunuz bazı kişilerin sürpriz şekilde size karşı çıkmasına neden olabilir.



İKİZLER

Karizmanız halledemeyeceğiniz şey veya etkileyemeyeceğiniz kişi olmadığına işaret ediyor. Sadece sorun, istekleriniz emir telakki edilebilir. Evinizi, ailenizi ya da aşk hayatınızı ilgilendiren konularda duygular ortaya çıkabilir veya işin içine karışabilir. Düşünebileceğiniz bir yere giderek seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz.



YENGEÇ

Üzerinde yoğunlaştığınız konuları yaratıcılığınız ve hayal gücünüzle zenginleştirebilirsiniz. Yolun sonunda istediğiniz her şeyi alacaksınız, ama bugün ısrarcı olmamakta, konuların ve kişilerin üzerine gitmemekte fayda var. Sosyal hayatınız, katılacağınız aktiviteler veya bağlantılarınız kanalıyla yararlı ilişkiler kurabilirsiniz. Anı yaşamalısınız.



ASLAN

Planlarınızdan hiç kimseye bahsetmeyin, çok yakında konu hakkındaki duygularınız değişebilir. Soru sormak güzel bir şey, ancak başkalarının ilişkilerine karışmanız durumunda karşıt görüşlerle karşılaşabilir ve özel yaşamınızla ilgili bir durumda ilelebet bir değişiklik yaşanmasına neden olabilirsiniz.



BAŞAK

Yakın ve uzak gelecekte, ilerleme ve büyüme söz konusu. Seçeneklerinizi değerlendirerek en zevkli ve alışılmadık bir yoldan ilerlemeye başlayabilirsiniz. Özgün olmak ya da yaratıcı kişilerle bir araya gelmek sizi canlandırabilir. Sosyal aktivitelere katılabilir, kurslara yazılabilirsiniz. Ufukta aşk var!

TERAZİ

Belli konularla övünebilir veya şov yapabilirsiniz. Dürüst olmak duygusal soruları arttırabilir, ancak stresi azaltacaktır. Seçeneklerinizi bilmeniz özel yaşamınızda gerekli değişiklikleri yapmanızı sağlayabilir. Maddi anlamda küçülmek veya gereksiz edinimlerden kurtulmak ya da satmak maddi gelirlerinizi arttırmanızı sağlayabilir.

AKREP

Düşündüğünüzden fazla krediniz var. Fikirlerinizi açıkça dile getirebilir, ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterebilir ve hareketleriniz nedeniyle ödüllendirilebilirsiniz. Siz bahsetmediğiniz sürece insanlar desteğe ihtiyacınız olduğunu nereden bilebilir? Sakin olmanız gereken yerde öfkelenerek her şeyi mahvetmeyin!



YAY

Aniden ortaya çıkan durumlar acilen çözülmeli. Şu ana kadar gizemini koruyan konuların altında yatan nedenler veya hikayeler de çözülmek üzere. Sunabilecekleriniz konusunda ciddi olmalı ve arkasında durmalısınız. Bugünlerde sunacaklarınızın gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda önemli karşılıkları olabilir.



OĞLAK

Bazı kurslara yazılabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, konferans ya da seminerlere katılarak yeni teknolojileri, yeni ilgi alanlarını veya sahanızdaki yenilikleri öğrenebilirsiniz. Maceraya atılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler görmek istiyorsunuz. Aşk hayatınızı ihmal etmemeli, romantik planlar yapmalısınız.

KOVA

Eviniz ve aileniz ortaya çıkarmak istediğiniz işlerde fark yaratmanıza yardım edebilir. Ulaşmaya çalıştığınız hedefte fark yaratması için kime veya neye güvenebileceğinizi doğru belirlemelisiniz. Yanlış önerileri olan ya da sizin isteklerinizle uyuşmayan fikirlere sahip kişilerden uzak durmanız gerekiyor.

BALIK

Ortaya koymak istediğiniz konularda biraz rahatlamalısınız. Durumunuzu gözden geçirebilir ve seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı bilmiyorsanız acil veya düşüncesiz kararlar almamalısınız. Aradığınız çözüm mücadele verdiğiniz yönde değil bambaşka bir kanalda olabilir.

