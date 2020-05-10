Bugün burçları neler bekliyor? 11 Mayıs 2020 günlük burç yorumları: Başak, karamsar düşüncelerden kurtulmanın tam zamanı, İkizler derin düşünceler içerisinde biraz keyifsiz olabilir

KOÇ

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bugün seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

BOĞA

Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

İKİZLER

Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Bugün çevrenizde sıra dışı düşünceye sahip kişilerle birlikte olmak istiyor ve farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

YENGEÇ

İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Verilen sözlerin önemli olduğunu hatırlatmak zorunda kalmak istemiyorsunuz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

ASLAN

Bugün kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Ay, kendinizi aşma konusunda size gereken avantajları sağlıyor. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak sizin olumlu yönünüz.

BAŞAK

Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün idealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor. Ailenizdeki olumsuzluklara ilgilenmek vaktinizi alabilir. Boyun kaslarınıza dikkat edin.

TERAZİ

Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Arkadaşlarınızın birçoğu sizden farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen duygusal bağlarınızı güçlü tutmaktan hoşlanıyorsunuz.

AKREP

Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıradışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.

YAY

Bugün karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Bugün partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.

OĞLAK

Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilirler. Duygularınızı ifade ederken yumuşak bir tarz kullanacak ve onları ikna etmesini başaracaksınız.

KOVA

Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor.

BALIK

Ortaya koymak istediğiniz konularda biraz rahatlamalısınız. Durumunuzu gözden geçirebilir ve seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı bilmiyorsanız acil veya düşüncesiz kararlar almamalısınız. Aradığınız çözüm mücadele verdiğiniz yönde değil bambaşka bir kanalda olabilir.

