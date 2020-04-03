Bu da oldu! Cepten kız isteme

SÖZ İÇİN DAHA FAZLA BEKLEMEK İSTEMEDİLER



İngiltere’de saç ekim merkezi işleten Cevahir Çınkır ile kız arkadaşı Melike Işıklar evlenmeye karar verdi. Işıklar’ın Manisa’da yaşayan ailesinin evinde yapılması gereken isteme merasimi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Daha fazla beklemek istemeyen çift, ailelerini ikna ederek canlı yayında isteme gerçekleştirdi.

BU DÖNEMDE KENDİMİZİ VE AİLELERİ RİSKE ATAMAZDIK



Manisa'da yaşayan Mehmet-Esma Işıklar ile Kahramanmaraş'ta yaşayan Rüştü-Medine Çınkır çifti telefonda görüntülü konuşup, karşılıklı kahve içerek, kız isteme merasimi yaptı. Damat Çınkır, “Gönül böyle olmasını istemezdi ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak daha önemliydi bizim için. O yüzden bu şekilde yaptık" diye konuştu.

RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM



Bugüne kadar hem gelini hem de dünürleriyle daha bir araya gelemediğini de belirten Rüştü Çınkır, "Gelinim ve dünürlerimle daha önce bir araya gelmedik. Böyle bir isteme merasimi yapacağımızı rüyamda görsem inanmazdım. Salgın biterse düğünümüzü Ağustos ayında Kahramanmaraş'ta yapacağız" dedi.