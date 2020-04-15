Boyundaki şişliğe dikkat! Lenfoma değil, Kikuchi-Fujimoto

Boyunda şişkinlik ve yüksek ateş belirtileriyle kendini gösteren hastalığa, 30-40 yaş civarında rastlanıyor. İyi huylu bir hastalık olan Kikuchi-Fujimoto; belirtileri sebebiyle lenfoma, kanser gibi çeşitli kötü huylu hastalıklarla karıştırılabiliyor. Doç. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, “Hastalığın tanısında kullanılmak üzere bu hastalığa özel bir kan testi veya radyolojik test yoktur. Tanı etkilenen lenf nodunun çıkarılarak patolojik değerlendirilmesi ile konmaktadır. Lenf nodunun patolojisi, bazı viral enfeksiyonlar ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ile benzerlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla arka boyun bölgesinde şişlik ve ateş şikayeti ile gelen bir hastada Kikuchi-Fujimoto hastalığının yanı sıra viral enfeksiyonlar ve SLE de düşünülmelidir. Ayrıca yine boyun bölgesinde şişlik şikayeti ile kendini gösteren lenfoma, kanser gibi çeşitli kötü huylu (malign) hastalıklarla da karıştırılabilmektedir. Bu nedenle kesin tanı için biyopsi yapılması çok önemlidir” dedi.