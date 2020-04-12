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  3. Boyun ağrısının nedeni cep telefonu olabilir

Boyun ağrısının nedeni cep telefonu olabilir

Boyun ağrısının nedeni cep telefonu olabilir

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonları kullanırken sabit pozisyonda aşağı doğru bakmaktan veya konuşurken boynumuzu bir yana eğmekten dolayı omurgaya binen yük artıyor.

Saatlerce bu şekilde cep telefonu kullanan kişilerde zamanla baş ve boyun çevresinde artan ağrı ve kas spazmları nedeni ile günlük yaşamı etkilenmeye başlayabilir. Uz. Dr. Gülseren Kayalar, “Başın öne doğru eğilmesiyle omurgaya binen yük artarak boyun omurları, küçük eklemleri ve çevre bağ yapıları zorlanır. Boyun ve sırt çevresi kaslarda artan strese bağlı olarak kas spazmları, kas dengesizliği, sevikal disklerde bozulma, ilerleyen durumlarda boyun fıtıkları, baş ağrısı, kulak çınlamaları, kollarda ellerde artan uyuşma ve karıncalanma, dirseklerde tendinit, el kaslarında yorulma, başparmakta tendinit, tetik parmak ve zamanla omurgamızda yapısal bozukluğa yol açan postüral bozukluklar görülebilmektedir” dedi.  


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