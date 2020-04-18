Biz dünyayı mahvettik!

Çağlar Ertuğrul, Nesrin Cavadzede, Reha Özcan, Seray Kaya, Berk Oktay, Gülben Ergen gibi ünlüler ‘Çünkü Gelecek Sensiz’ etiketiyle videoda önemli mesajlar verdi. ‘Büyük büyük torunum umarım oradasınızdır. Çünkü biz burada her şeyi mahvettik. Görünmez bir düşmanla, virüsle karşı karşıyayız. Bir aydır karantinadayız. Dışarı bakıp ne yaptık diye soruyorum. Peşinden bu kadar ihtirasla koşacak pek de bir şeyin olmadığını göstermiş oldu bize” gibi sözlerle ünlüler gelecek nesle seslendi.

