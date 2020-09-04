Bir annenin feryadı! 'N'olur oğlum ölmesin'

Doğuştan safra kesesi damarları gelişmeyen ve 2 aylıkken geçirdiği ameliyatla karaciğerinin bir bölümü alınan Ramazan Bebek’e 3 ay içerisinde karaciğer nakli yapılması gerektiğini söyleyen anne Hülya Yüksel, “Ne olur oğlum ölmesin” diyerek yardım istedi.