Bin TL'ye aldığı hurdadan muhteşem bir otomobil çıktı

Elazığ'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı. Orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi. 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Yağmur, “50 bin liraya almak isteyenler oldu ama vermedim, satmayı düşünmüyorum” diye konuştu.