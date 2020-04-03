Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Tüketicileri koronavirüs salgını tehlikesine karşı uyaran uzmanlar; “Virüs taşıma riski taşıyan çok kullanımlık bez torba ve file yerine tek kullanımlık hijyenik poşet tercih edilmeli” diyor.
Prof. Dr. Mustafa Öksüz, “Bilimsel araştırmalar özellikle market alışverişlerinde kullanılan bez torba ve filelerin, virüsleri evden markete ya da marketten eve taşıma riskini ortaya çıkardığını gösteriyor. Bu nedenle koronavirüs tehdidinin arttığı şu günlerde tüketiciler, insan sağlığını tehdit eden bez torba veya file yerine tek kullanımlık plastik alışveriş poşeti tercih etmeli” uyarısında bulundu.