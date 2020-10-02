02 Ekim 2020 Cuma 19:45 | Son Güncelleme:
Berrak Tüzünataç'ın talihsiz anısı! 'Ekmek çiğneyip alnıma yapıştırdı'
Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada katıldığı bir programda çekimlerde başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, “Bir film çekiyorduk ve teknede bir sahne vardı. Yelkenli bir tekneydi, tentesini toplamaları gerekiyordu. Ben koltukta otururken, tente ellerinden kaydı ve o koca boru kafama indi. Kafamı kaldırdığımda alnım kocaman şişmişti. Teknenin kaptanı ekmek çiğneyip alnıma yapıştırmıştı. İşe yaradı, şişlik anında indi” dedi.