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  3. Bensu Soral 'rap'in avukatı oldu

Bensu Soral 'rap'in avukatı oldu

Bensu Soral 'rap'in avukatı oldu

Türkiye’nin ilk rap müzik filmi ‘Kovala’ sinema filminin kadın oyuncusu Hande Soral oldu.

Ünlü rapçi Stabil’in başrolde yer aldığı, Killa Hakan, Patron, Ati242, Canbay & Wolker ve Rozz Kalliope’nin de konuk oyuncu olduğu yapımda Soral, sinemaseverlerin karşısına avukat rolünde çıkacak. Soral, genç, kararlı, idealist, yetenekli ve gelecek vaat eden Avukat Öykü rolünü canlandıracak. Burak Kuka’nın yönettiği film, hayallerinin peşinden koşan bir rap’çinin, bir beyaz yakalıyla karşılaşması sonrası birbirlerine tutunarak, yarattığı başarı öyküsünü  işleyecek.


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