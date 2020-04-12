Benlerinize her ay 10 dakikanızı ayırın

Her ay ciltteki benleri 10 dakika gibi kısa bir sürede inceleyerek, herhangi bir şekil ve renk değişikliğinde uzmana başvurmak, hayati önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Selma Salman, “Benlerin çapları yıllar içinde artarak deriden kabarık hale gelebilirken, aynı zamanda renk değişikliği de yaşanabilmektedir. Ancak bu değişim çok yavaştır. Dikkat edilmesi gereken, benler üzerinde aylar içinde ani meydana gelen değişikliklerdir. Vücutta var olan bir bende ani gelişen büyüklük, renk ve şekil değişimleri gerçekleşirse, şekli asimetrik ve 6 mm’den büyükse, üzerinde açık-koyu kahverengi, siyah, kırmızı gibi iki ya da daha fazla renk varsa zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir” dedi. Uz. Dr. Selma Salman “Dermatoloji uzmanı tarafından yapılan yıllık rutin kontrollerin yanı sıra; yeterli ışık altında her ay benlerin incelenmesi ve küçük notların alınması hayatı önem taşımaktadır. 10 dakikayı geçmeyen basit rutin kontrolün yanında benlerin kanserleşmesini engellemek için benlere olan UV maruziyetini azaltmak, birincil koruma yöntemidir” diye konuştu.