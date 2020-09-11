Bel fıtığı değil faset sendromu

Birçok kişi en iyi doktorlara gitmesine karşın bel ve boyun ağrılarına çözüm bulamıyor. Bu ağrılar hayat kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Çok şiddetli ağrılara neden olan bu durumun arkasında ise faset sendromu olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, "Faset eklem sendromu, ekleminin dejeneratif ve travmatik nedenlere bağlı olarak belde lokal ve bacak ağrısı ile kendini gösteren bir sağlık problemidir. Tüm kronik bel ağrılarının yüzde 15’inin faset eklem kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Faset eklemler oldukça karmaşık sinirlerle donatılmışlardır ve ağrıya çok duyarlıdırlar. Omurgamızın hareketliliğinde büyük önemi olan bu eklemlerin yapısı yaşa, travmalara bağlı olarak bozulabilir ve ciddi boyun, bel ağrılarına sebep olabilir" dedi.

TEŞHİSTE GEÇ KALINIYOR



Toplum olarak en çok şikayet ettiğimiz sağlık problemlerinden biri olan bel ve boyun ağrılarının en önemli sebebi faset sendromu. Halk arasında çok bilinmeyen ve göz ardı edilen bir hastalık olan faset sendromu, birçok doktor tarafından da yeterince tanınmamaktadır. Bu durum da aslında tedavisi kolay bir hastalığa uygun tedavi yapılmasını engellemektedir. Üstelik çoğu zaman hastalara fıtık teşhisi konulmakta, uzun yıllar fıtık tedavisi uygulanmakta ve hiçbir sonuca ulaşılamamaktadır.

HAREKETSİZ KALMAK TETİKLER



Op. Dr. Özgür Ortak, faset sendromuna neden olan unsurları şöyle sıraladı: “Omurgadaki yaşlanma ile gelişen kireçlenmeler, uzun süre hareketsiz oturma veya ayakta kalmayla omurganın hasarlanması, ağır işlerin ya da uygun olmayan sporların yapılması, dengesiz yük taşımak, bir yükü aniden kaldırmak, omurga yapısındaki bozukluklar.”

BELİRTİLERİ



• Belin yan tarafında oluşan ağrılarla kendini gösterir.

• Bel fıtığı ağrısı öne eğilmekle artış gösterirken, faset sendromu ağrısı daha çok geriye yaslanmak ve yana dönmekle şiddetlenir.

• Faset eklemlerdeki kireçlenmenin artmasıyla birlikte omurilikteki sinirler baskı altında kalabilir. Bu durum bel ve boyun ağrılarına benzer bir ağrı ortaya çıkabilir.

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