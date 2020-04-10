Begüm Kütük'ten hemcinslerine tepki: Saçlarınızı boyamak marifet değil!

Kadınların saçlarını boyarken yaptığı paylaşımları eleştiren oyuncu, biraz daha kendiniz olsanız diyerek öneride bulundu. Oyuncu, "Instagram'a bakıyorum da herkes saç boyama, dip boya derdine düşmüş. Marifet gibi online kuaförleriyle görüntü paylaşıyorlar. Beyazlar kapatılacakmış falan. Beyazlarınla ya da gerçek renginle yaşamayı öğrensen mesela, barışsan kendinle salsan birkaç ay, marifet değil yaptığınız" ifadelerini kullandı.