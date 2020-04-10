Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6956
  • 7,3355
  • 363.401
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Begüm Kütük'ten hemcinslerine tepki: Saçlarınızı boyamak marifet değil!

Begüm Kütük'ten hemcinslerine tepki: Saçlarınızı boyamak marifet değil!

Begüm Kütük'ten hemcinslerine tepki: Saçlarınızı boyamak marifet değil!

Oyuncu Begüm Kütük, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla hemcinslerinin kuaför temalı paylaşımlarına tepki gösterdi.

Kadınların saçlarını boyarken yaptığı paylaşımları eleştiren oyuncu, biraz daha kendiniz olsanız diyerek öneride bulundu. Oyuncu, "Instagram'a bakıyorum da herkes saç boyama, dip boya derdine düşmüş. Marifet gibi online kuaförleriyle görüntü paylaşıyorlar. Beyazlar kapatılacakmış falan. Beyazlarınla ya da gerçek renginle yaşamayı öğrensen mesela, barışsan kendinle salsan birkaç ay, marifet değil yaptığınız" ifadelerini kullandı. 


AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı güçlendiren ıspanağın bilmediğiniz 10 faydası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları