Begüm Kütük: 3 metrekarede 70 kişiyiz!

Bebek’te görüntülenen oyuncu, setlerin durumunu paylaşarak çekimlerin iptal olmasını istedi. Kütük, “Dışarıdan bakınca her şey çok kolay zannediliyor ya, o izlediğimiz 1 sahne çekilirken içeride 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Yani 3 metrekarelik odada 70 kişi olduğumuz günler var. Öyle olduğu için çok steril bir ortam değil. Setteki 200 kişi iş bitimi toplum sağlığı adına dağılıyor ve tehlike oluşturuyor” dedi.