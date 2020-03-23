Begüm Kütük: 3 metrekarede 70 kişiyiz!
Oyuncu Begüm Kütük, sosyal medyadan duyurduğu setlerin durdurulması gerektiği yönündeki mesajını yineledi.
Bebek’te görüntülenen oyuncu, setlerin durumunu paylaşarak çekimlerin iptal olmasını istedi. Kütük, “Dışarıdan bakınca her şey çok kolay zannediliyor ya, o izlediğimiz 1 sahne çekilirken içeride 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Yani 3 metrekarelik odada 70 kişi olduğumuz günler var. Öyle olduğu için çok steril bir ortam değil. Setteki 200 kişi iş bitimi toplum sağlığı adına dağılıyor ve tehlike oluşturuyor” dedi.