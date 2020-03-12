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  3. Bebekteki kasık şişkinliği fıtıktan olabilir

Bebekteki kasık şişkinliği fıtıktan olabilir

Bebekteki kasık şişkinliği fıtıktan olabilir

Kasık fıtığının temeli anne karnındayken atılsa da çocuk doğduktan sonra birtakım tetikleyici faktörler bunun ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor.

Kasık fıtığının en net belirtisinin kasık bölgesinde ortaya çıkan şişlik olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nadir Tosyalı, “Bu şişlik ,üzerine parmakla basıldığında gaz sesi çıkartarak kaybolur. Uzun süre devam eden öksürük, kabızlık, karın içerisinde sıvı birikimi, çocuğun prematüre olması, düşük doğum ağırlığı ya da birtakım bağ dokusu hastalıkları ile metabolik hastalıklar kasık fıtığının oluşumunu tetikliyor” dedi. 


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