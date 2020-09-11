Bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja ve daha niceleri! Yeni emojiler yolda

Android 11'le birlikte emoji kitaplığına 117 yeni emoji eklendiği ortaya çıktı. Bir süredir istenen ağlarken gülme emojisi artık hazır. Ayrıca yine kullanıcı talepleri arasında yer alan el hareketi de Android 11'le birlikte kullanıcıların hizmetine sunulacak. Sadece bunlarla yetinmeyen geliştirici ekip, bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja, damat ve gelin ve noel baba gibi emojiler de kullanıcılarla buluşacak.