  • $7,4779
  • 8,852
  • 466.662
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja ve daha niceleri! Yeni emojiler yolda
11 Eylül 2020 Cuma 21:17 | Son Güncelleme:

Bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja ve daha niceleri! Yeni emojiler yolda

Bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja ve daha niceleri! Yeni emojiler yolda

WhatsApp'ın vazgeçilmezi emojilere yenileri eklenecek.

Android 11'le birlikte emoji kitaplığına 117 yeni emoji eklendiği ortaya çıktı. Bir süredir istenen ağlarken gülme emojisi artık hazır. Ayrıca yine kullanıcı talepleri arasında yer alan el hareketi de Android 11'le birlikte kullanıcıların hizmetine sunulacak. Sadece bunlarla yetinmeyen geliştirici ekip, bebek emziren insan, yeni bir kalp, akciğer, ninja, damat ve gelin ve noel baba gibi emojiler de kullanıcılarla buluşacak.

<p>Balkan savaşlarında Bulgaristan’a karşı yapılan baskınlarda adı sıkça duyulan Barbaros Hay

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih Akşam TV'de

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zayıflatan besinler

Bir damla yılan zehri insan zehrini nasıl etkiliyor?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.