Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasından sonra, Ramazan Bayramı için gün saydığımız şu günlerde bayram için de yasak uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yanıtı sizlerle…

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve hafta sonu uygulanan kısıtlamayı 19 Mayıs resmi tatiliyle birleştirildiğini duyurmuştu. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde toplamda 4 gün olacak şekilde düzenlenen sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar ise bayramda da böyle bir uygulamanın olup olmayacağına yönelik araştırma içerisindeler.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı düzenlemesi ve toplantı sonrası alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı yönünde bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

CAMİLERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında cemaatle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Erbaş, Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayımlanan bir programa video konferans sistemiyle katıldı.

Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını, süreci takip ettiklerini, normalleşme süreci içerisinde öngörülen bir tarih olarak 12 Haziran'ın belirlendiğini belirtti.

Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Bakan Erbaş, şunları söyledi;

"Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Hakikaten yüreğim sızlıyor. Camileri boş gördüğümüz zaman adeta kahroluyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki 'Bir kişinin ölümüne sebep olmak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir kişiyi kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir.' buyuruyor Rabbimiz. Müslümanlar olarak bu süreçte daha çok dikkatli, daha çok sabırlı olmamız gerekiyor. Sağlığı ön plana çıkararak bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak, Cuma namazları camilerimizde kılmak nasip olur, şu an hem tedbir hem tevekkül hem de dua ile hareket etmemiz gerekiyor."