Başak hedef belirleyecek, koç beklemede

BARIŞ ÖZKIRIŞ / UZMAN ASTROLOG



İnsanlığın önemli bir sınavdan geçtiği günlerdeyiz. 2018 yılında yayınlanan “2020- 2040: Aydınlanma Çağı” isimli kitabımda da belirtmiş olduğum gibi, 2020 yılı dış gezegenlerin döngülerine ilişkin olarak çok mühim bir yıl. 12 Ocak tarihinde sistemin yeniden yapılanmasını ve savaşları ifade eden Satürn- Plüton kavuşumundan sonra, büyük bir hızla dünyaya yayılan salgın hastalık 05 Nisan günü gerçekleşecek olan Jüpiter- Plüton kavuşumu ile birlikte tepe noktasına doğru tırmanmaya başlayabilir. Zira çok sayıda kişinin zarar görmüş olduğu İspanyol gribinin aktif olduğu dönemde de Jüpiter- Plüton kavuşumunun devrede olduğu biliyoruz.

UMUTLU OLMALIYIZ



Hepimizin kendimizi ve başkalarını korumak zorunda olduğumuz ve evlerimizde kaldığımız bu dönemde yaşam sevincimiz ve umudumuz önemli bir imtihan veriyor. Umut, inanç, yaşam coşkusu, adalet ve finans gibi önemli konuları sembolize eden Jüpiter’in bu sene gerçekçilik ve karamsarlık ile ilgili olan oğlak burcundan geçiyor olması, adeta hepimizi gerçeklere rağmen umudumuzu korumaya davet ediyor. Yaşam coşkumuzu her şeye rağmen korumak için özellikle bu hafta ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü Jüpiter krizler ile ilgili olan Plüton ile kavuşuyor. Bu kavuşum aynı zamanda tüm dünyada finansal krizlere de işaret ediyor. Hem işlerimizi evden yürütmek, finansal açıdan bu krizi etkin yönetmemiz gerekiyor, hem de kendimizi depresyonun kollarına bırakmadan enerjimizi dengede tutmamız gerekiyor. Açıkçası bu insanoğlunun belki de 1945’lerden bu yana karşılaştığı en mühim kriz…

VENÜS GEÇİŞ YAPTI



03 Nisan günü ilişkiler, sanat, diplomasi vb. ile ilgili olan Venüs ikizler burcuna geçiş yapıyor ve aylarca bu burçta sürecek yolculuğuna başlıyor, çünkü Venüs Mayıs ortasından Haziran sonuna kadar bu burçta geri harekette olacak. İlişkilerde etkin iletişim çok önem kazanacak. Kendimizle olan iç diyaloglarımızı da iyileştirmemiz gerekecek. Negatif düşünceleri pozitif düşüncelerle dengelememiz gerekecek. Aksi takdirde özellikle Mayıs ayında insan ilişkilerinde ciddi problemler ortaya çıkabilir. Ayrılıklar gündeme gelebilir. İkizler burcu akciğerleri sembolize ettiği için virüse karşı kendimizi had safhada korumamız da gerekecek. Venüs ikizler geçişiyle birlikte, dünyada diplomatik ilişkilerde etkin iletişim de önem kazanacak. Merkür ile Neptün kavuştuğu için kararlarımızın ne denli makul olduğuna dikkat etmeliyiz. Özellikle sözleşmeler ile ilgili yanılgıya düşebiliriz. Daha etkin karar almak için 08 Nisan gününü değerlendirebiliriz.

KOÇ



Bu haftadan itibaren eğitim hayatınızla ilgili alacağınız yeni kararları uygulamaya geçmek için fırsatlar çıkacak. Eğer çalışıyorsanız kariyerinizle ilgili ortaya çıkacak olan krizleri etkin yönetmeniz gerekiyor. Engellerin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Hafta başı rutin işlerinizi halletmeniz gerekecek. Salı günü biriyle aranızda bir gerilim oluşabilir. Bu konuyla ilgili sevgilinizden destek göreceksiniz. Çarşamba gününden itibaren yaratıcılığınız yüksek olacak. Hayatınızdaki dönüşüm fırsatlarını daha net göreceksiniz. Acele etmeden mantıklı bir şekilde hareket ederseniz hedefe ulaşacaksınız.

BOĞA



Önümüzdeki dönemde maddi fırsatlarınız artacak. Yatırım yapmakla ilgili etkin karar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarımızı doğru değerlendireceksiniz. Hafta başı aşk hayatınız çok renkli olacak. Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Ayrıca kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Çarşamba günü işlerinize vakit ayırmanız gerekecek. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Perşembe gününden itibaren sözleşmelerle ilgili bir gelişme olabilir. Yeni bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Rakiplerinize karşı güçlü bir pozisyonda olacaksınız. Yeniliklere açık olduğunuz sürece onları geçebilirsiniz.

İKİZLER



Bu haftadan itibaren ikili ve sosyal ilişkilerinizde yoğun bir iletişim trafiği içinde olacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir dönem başlıyor. Krizleri doğru yönetmeyi başarırsanız hayatınız dönüşecek. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Miras konuları ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Hafta başı evde yalnız vakit geçirmeyi tercih edeceksiniz. Çarşamba günü sevgilinizle iletişime geçebilirsiniz. Hayattan daha fazla haz aldığınızı hissedeceksiniz. Perşembe gününden itibaren iş trafiğiniz yoğun olacak.



YENGEÇ



Bu haftadan itibaren yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Mistisizm gibi maneviyata dönük çalışmalara daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız ön planda olacak. Bağımlılıklardan arınmak için karar alabilirsiniz. Bu hafta evlilik ortaklık ve ilişki konuları ile ilgili kriz yaşayabilirsiniz. Fevri davranmamanız gerekiyor. Hafta başı eğitim hayatınızla vakit ayırabilirsiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Çarşamba günü anne babanızdan önemli bir haber alabilirsiniz. Uzun zamandır yapmaya vakit bulmadığınız hobilerle ilgilenmek için harika bir dönemdesiniz.



ASLAN

Sıkıntılı geçirdiğimiz bu dönemde sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni projelerinize arkadaşlarınızı dahil etmek isteyebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden daha aktif bir şekilde gitmek isteyeceksiniz. Sağlığınızla ilgili bazı problemler söz konusu olabilir. Kendinize iyi bakmalısınız. Aşırı yorgunluktan kaçınmanız gerekiyor. Hafta başı maddi konular gündemde olacak. pazartesi yatırım yapmak için uygun bir gün olabilir. Çarşamba günü yakın çevrenizle iletişim içerisinde olacaksınız. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren emlak arsa konuları gündeminizde olacak.

BAŞAK



Bu haftadan itibaren kariyeriniz odak noktanızda olacak. Hedeflerinizi yönelik yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Patronunuzla etkin bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili önemli bir problemi çözmeniz gerekebilir. Sevgilinize karşı daha anlayışlı olmalısınız. Çocuğunuzun bir sorununu çözmeniz de gerekebilir. Kendinizi enerjik hissedeceksiniz. İşlerinizi halletmeniz mümkün olacak. Çarşamba, maddi konularla ilgili insiyatif kullanabilirsiniz. Perşembe önemli haberler alacaksınız. Alacağınız kararlar hayatınızı değiştirebilir.

TERAZİ

Hayata bakışınızla ilgili önemli bir değişim olabilir. Hukuki konularda destek görebilirsiniz. Bu hafta emlak arsa konuları ile ilgili bazı problemler ortaya çıkabilir. Özellikle miraslar ile bağlantılı krizleri yönetmeniz gerekebilir. Hafta başı kendi kabuğunuza çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Çarşamba günü kendinizi daha aktif hissedeceksiniz. Sosyal bağlantılar kurmayı arzu edebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren maddi durumunuz gündeminizde önemli bir yer tutacak. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Biraz tutumlu olursanız ilerideki projelerinizi daha rahat gerçekleştireceksiniz.

AKREP

Bu haftadan itibaren kendinizi çok derin ve çok tutkulu hissedeceksiniz. Sevgilinizle olan bağınız çok güçlü olacak. Ancak kıskançlık ve şüphe tuzaga düşmemelisiniz. Paylaşılan maddi kaynaklardan yana çok şanslı olacaksınız. Yakın çevrenizle ortaya çıkacak olan iletişim problemlerini çözmeniz gerekecek.

YAY

Bu haftadan itibaren ilişkileriniz hareketlenecek. Yeni projelerinizde dostlarınızdan destek göreceksiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Rakiplerinize karşı güçlü bir pozisyonda olacaksınız. Maddi sorunları halletmeniz gereken bir dönemdesiniz.İyi bir bütçe planlaması gerekiyor. Hafta başı kariyeriniz gündeminizde olacak. Çarşamba günü arkadaşlarınızla iletişim kuracaksınız. Perşembeden itibaren yaratıcılığınız yüksek olacak. Hayallerinizin peşinden gitmek için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Ancak mantıklı hareket etmelisiniz.

OĞLAK

İçinde bulunduğumuz dönemde günlük rutin işlerinizden maksimum fayda elde edeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Evinize yeni bir evcil hayvan almanız söz konusu olabilir. Ancak hayatınızdaki maddi problemleri etkin bir şekilde Çözmeniz gerekiyor. Yeni maddi kaynaklar bulmanız gerekebilir. Hafta başı yüksek eğitiminiz gündeminizde olabilir. Yurtdışı bağlantılı konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü hedeflerinize yönelik etkin adımlar atabilirsiniz. Perşembeden itibaren eski arkadaşlarınızdan önemli haberler alabilirsiniz.

KOVA

Bu haftadan itibaren aşk hayatınız çok hareketlenecek. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Sevgiliniz varsa onunla derin paylaşımlar içinde olacaksınız. Çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı kişilerin size dost olmadığını farkına varabilirsiniz.



BALIK

Bu haftadan itibaren ailenizle daha çok vakit ayırmak isteyeceksiniz. Yeni projelerinizde onlardan destek görebilirsiniz. Mevcut evinizi değiştirmek veya taşınmak için girişimde bulunabilirsiniz. Sosyal çevreniz ile aranızda problemler olabilir. Bazı arkadaşlarınızın size ihanet ettiğini düşünebilirsiniz. Hafta başı ilişkilerimiz gündeminizde olacak. Sevgiliniz ile önemli bir konuyu konuşabilirsiniz. Çarşamba günü paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Perşembeden itibaren eğitim hayatınız gündeminizde olabilir. Size yeni ufuklar açacak bir eğitime başlayabilirsiniz.

