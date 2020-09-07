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  3. Banu Zorlu'dan besteler aynı isyanı
07 Eylül 2020 Pazartesi 20:26 | Son Güncelleme:

Banu Zorlu'dan besteler aynı isyanı

Banu Zorlu'dan besteler aynı isyanı

Banu Zorlu, besteci ve söz yazarı Yusuf Çömlekçi ile birlikte toplantıdaydı.

Eftelya Balık'ta hem yemek hem iş konuştuklarını söyleyen Zorlu, Çömlekçi’den 4 tane beste aldığını söyledi. Zorlu, “Son zamanlarda sözler ve besteler hep aynı. Değişiklik istiyorum. O yüzden de yeni bir şeye ihtiyaç duyuyorum, yeni fikirler, besteler ve sözlere. O yüzden şanslıyım müthiş şarkılarımız var” dedi.

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