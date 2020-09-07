Banu Zorlu'dan besteler aynı isyanı

Eftelya Balık'ta hem yemek hem iş konuştuklarını söyleyen Zorlu, Çömlekçi’den 4 tane beste aldığını söyledi. Zorlu, “Son zamanlarda sözler ve besteler hep aynı. Değişiklik istiyorum. O yüzden de yeni bir şeye ihtiyaç duyuyorum, yeni fikirler, besteler ve sözlere. O yüzden şanslıyım müthiş şarkılarımız var” dedi.

