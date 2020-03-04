Bambaşka bir Öykü Baştaş... Onu hiç böyle görmediniz!

Türkiye’nin ilk uluslararası mankeni olan Öykü Baştaş, son görüntüsüyle şaşırttı! Dev markaların yurtdışı defilesinde yer alan ilk isim olan ve dış görünüşü nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Baştaş, bu kez makyajlı haliyle bambaşka biri oldu.

Baştaş, modacı Cengiz Abazoğlu’nun ilhamını Afrika ve Safari’den aldığı defilesinde podyumda yürüyecek. Defile öncesi koleksiyonu ALEM Dergisi'nde tanıtan Öykü Baştaş, kamera karşısına makyajlı bir şekilde geçti. Günlük hayatta makyaj yapmadığını söyleyen ünlü model bu defile için büründüğü imajı görünce kendisini tanımakta güçlük çektiğini anlattı. Baştaş, “Defile için şimdiden çok heyecanlanıyorum. Kıyafetler kadar dekor ve müzikler içimizi şimdiden kıpır kıpır ediyor. İnsanların tepkisini de çok merak ediyorum” diye konuştu.