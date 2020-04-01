Balgam söktürücü acı biber şurubu

Genellikle, normal nefes almayı zorlaştıran belirtilerin olduğu solunum problemleri, öksürük ve grip için kullanılır. Bal, zencefil ve acı biber kullanarak yapacağınız balgam söktürücüyü öksürüğünüzü azaltmak ve burun tıkanıklığınıza son vermek için kullanabilirsiniz. Her yaş için uygundur ve grip, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

MALZEMELER

1/4 bardak elma sirkesi (62 ml), 1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal (75 gr), 1 yemek kaşığı zencefil tozu (5 gr), 1/2 yemek kaşığı acı biber (2 gr)



HAZIRLANIŞI

Elma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltın. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketin. Tüketimini kolaylaştırmak için suyla karıştırıp içebilirsiniz.

