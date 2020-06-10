Az su içmek varisi tetikler

Estetik kaygının yanı sıra yaşam kalitesini düşürecek derecede şikayetlere de neden olan bu hastalığın adı, varis! “Toplardamarların genişlemesi “ olarak tanımlanan varis günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karabulut varis oluşumuna yol açan nedenlerden birinin de yeteri kadar su içmemek olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Karabulut “Az su içmek varis oluşumuna doğrudan neden olmuyor. Ancak hareketsiz olmak ya da derin toplardamarlarında yetmezlik olan kişilerde az su içilmesi durumunda “hemokonsantrasyon” denilen kanın şekilli elemanları artıyor ve buna bağlı olarak kan yoğunlaşıyor. Bu durum hareketsizlikle birleşince derin ven trombozu denilen derin toplardamar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Bu hastalık hem akciğere pıhtı atmasına neden olabiliyor, hem de iyileşme sürecinde toplardamarlarda kapak bozuklukları oluşturarak tromboz sonrası sendrom adı verilen kronik toplardamar rahatsızlıklarına neden oluyor” dedi.